O trecho foi interditado devido a ocorrência - Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 11/07/2024 16:19 | Atualizado 11/07/2024 16:57

Rio - Um ônibus da linha 460 (São Cristóvão - Leblon) pegou fogo e interditou o Elevado Paulo de Frontin, sentido Lagoa, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (11). Não há informações sobre o que causou o incêndio. Ninguém ficou ferido.



O Centro de Operações Rio informou que o trecho foi interditado devido a ocorrência. Os quartéis Central e do Humaitá foram acionados às 15h40. As chamas foram controladas após 30 minutos. A via foi parcialmente liberada às 16h14.

Carro pega fogo na Linha Vermelha



Mais cedo, um carro pegou fogo e causou um grande congestionamento na Linha Vermelha , próximo a Ilha do Fundão, sentido Centro do Rio. O incêndio, que teve início às 14h, não deixou ninguém ferido.

O quartel do Fundão foi acionado para a ocorrência na altura do 22° Batalhão de Polícia Militar. Segundo os militares, o fogo foi controlado por volta das 14h57.