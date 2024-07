Carro pega fogo na Linha Vermelha e interdita o trecho próximo a Ilha do Fundão - Redes Sociais

Carro pega fogo na Linha Vermelha e interdita o trecho próximo a Ilha do FundãoRedes Sociais

Publicado 11/07/2024 15:33 | Atualizado 11/07/2024 15:36

Rio - Um carro pegou fogo e causou um grande congestionamento na Linha Vermelha, próximo a Ilha do Fundão, sentido Centro do Rio, na tarde desta quinta-feira (11). O incêndio, que teve início às 14h, não deixou ninguém ferido.



O quartel do Fundão foi acionado para a ocorrência na altura do 22° Batalhão de Polícia Militar. Segundo os militares, o fogo foi controlado por volta das 14h57.



O Centro de Operações Rio informou que, no momento do incêndio, a via foi interditada por perigo de explosão. Por volta das 15h13, a ocorrência foi finalizada e o trecho liberado. Motoristas relatam que o trânsito chegou a ficar intenso no local.