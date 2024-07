Dois veículos que estavam estacionados na porta do local foram atingidos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/07/2024 12:24 | Atualizado 11/07/2024 12:42

Rio - A vereadora Penha Bernardes (PL), pré-candidata a Prefeitura de Araruama, na Região dos Lagos, teve sua reunião, no bairro Areal, interrompida pela ação na noite desta quarta-feira (10). De acordo com ela, ao menos quatro homens armados em duas motos cercaram a casa em que o encontro acontecia, dispararam para o alto e mandaram encerrar.



Nas redes sociais, Penha mostrou que dois veículos que estavam estacionados na porta da residência foram atingidos por disparos. Ninguém ficou ferido.

"Quando eu iniciei minha fala, simplesmente tive que parar a reunião porque chegaram pessoas armadas de moto. Eles deram mais de 10 tiros para cima e pediram para parar a qualquer custo. A gente correu para a sala, tentando proteger as crianças. Aqui tem família de bem, aqui tem criança, aqui estamos discutindo o futuro da nossa querida e amada Araruama, mas tivemos que parar a reunião para preservar a segurança das pessoas que estão aqui", disse no relato.

A candidata contou, ainda, que acredita na possibilidade de crime político. "Lamentavelmente, essa é a política que vivemos em Araruama. Quem não é comprado, eles tentam calar. Quero dizer que isso nos dá força e coragem para continuar lutando. Olha a que pontos nós chegamos, carros atingidos, idosos e crianças correndo. Não podemos permitir essa covardia na nossa cidade", desabafou.

A prefeita de Saquarema, Manoela Peres, também estava presente na reunião. Nas redes sociais, ela falou sobre o ocorrido. "Nós fomos alvos de um atentado com tiros em um encontro com moradores, foi tentativa de intimidação a duas mulheres. É inadmissível que um debate sobre o futuro de Araruama seja interrompido dessa maneira por bandidos", disse.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 118ª DP (Araruama). Segundo a corporação, a perícia foi feita no local e testemunhas estão sendo ouvidas. Os agentes também buscam imagens de câmeras de segurança e realizam diligências para localizar os autores do crime e esclarecer todos os fatos.