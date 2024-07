Policial do Bope, Jorge Galdino Cruz, de 32 anos - Divulgação/PMERJ

Publicado 11/07/2024 12:32

Rio - A Polícia Civil pediu a prisão de cinco narcotraficantes envolvidos na morte dos policiais militares Jorge Henrique Galdino Cruz e Rafael Holfgramm Dias, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), durante operação no Complexo da Maré. Nesta quinta-feira (11), completa um mês da ação que vitimou os agentes e outras quatro pessoas.

Os criminosos foram identificados como Alexandre Ramos Nascimento, o Pescador; Thiago da Silva Folly, o TH ou Gabigol; Edmilson Marques de Oliveira, o Cria ou Di Ferro; Michel de Souza Malveira, conhecido como Bill, Mano Bill, Mangolê ou César; e Silas dos Santos Marciano, o Carrapato da Maré.

De acordo com o inquérito, eles foram indiciados pelos crimes de homicídios qualificados, tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos cinco.

Segundo as investigações, os autores dos assassinatos são lideranças do tráfico de drogas do Complexo da Maré e integram a organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

A operação

No dia 11 de junho , a Polícia Militar realizou uma operação para combater uma quadrilha especializada em roubo de veículos e prender criminosos que estariam escondidos na comunidade.

Por volta das 9h, policiais do Bope receberam informações de que chefes do tráfico se escondiam na Rua Guilherme Maxuell, no Morro do Timbau, então entraram em um galpão, aparentemente abandonado, para checar. No interior do local, foram surpreendidos com disparos de fuzil e arremesso de granadas.

Três policiais militares foram atingidos pelos tiros e estilhaços de granadas e dois morreram. A terceira vítima sofreu lesões e escoriações na cabeça e sobreviveu.

Na operação, foram apreendidos 11 fuzis, uma metralhadora antiaérea, cinco pistolas, uma espingarda calibre .12, seis carros roubados, duas motos e drogas. Além disso, 24 suspeitos foram presos.