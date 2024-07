Diana ficou com diversos hematomas pelo corpo - Reprodução/TV Globo

Diana ficou com diversos hematomas pelo corpoReprodução/TV Globo

Publicado 11/07/2024 13:58 | Atualizado 11/07/2024 15:21

Rio - A professora Diana Campos Lopes foi agredida por um casal no bairro Ribeira, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, após uma discussão de trânsito na sexta-feira passada (5). O caso foi registrado por câmeras de segurança da região.



Diana chegava de carro no prédio onde mora, na Rua Paramopama, e ligou a seta para indicar que entraria na garagem do edifício. Ao fazer a curva, o veículo do casal, que estava na pista da direita, acabou sendo fechado pelo da professora, sem colisão. Os agressores seguiram e pararam um pouco mais a frente.



A vítima esperava o portão abrir quando o casal desceu do carro e começou as agressões, retirando-a do veículo com socos, chutes e empurrões.



Logo após, os dois entraram no carro e aceleraram com a professora pendurada na porta, arrastando-a por alguns metros. Diana ficou com o olho roxo, boca cortada e vários hematomas pelo corpo.



O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Pai e filho presos por agressão no trânsito



Pai e filho foram presos, nesta terça (9) e quarta-feira (10), por agredirem um homem durante uma briga de trânsito. O caso aconteceu em Rocha Miranda, na Zona Norte, no mês de junho, e a vítima ainda teve o celular roubado pelos agressores. As prisões de Edmar da Silva Ferreira Júnior e Ruan Mateus Cordeiro Ferreira aconteceram em Irajá, na mesma região, e no Centro do Rio.

De acordo com as investigações da 40ª DP (Honório Gurgel), o ataque aconteceu em 12 de junho, depois que a vítima, não identificada, e os agressores discutiram por conta do trânsito. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver que o carro de pai e filho para e o homem se aproxima gesticulando para o motorista. Em seguida, Edmar desce do banco traseiro, discute, aplica um golpe mata-leão e derruba a vítima no chão. Logo depois, Ruan sai do veículo e segura o homem, que passa a ser agredido por pai e filho.