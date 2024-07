Vítima foi agredida com socos e chutes no rosto e tórax e chegou a desmaiar - Reprodução

Vítima foi agredida com socos e chutes no rosto e tórax e chegou a desmaiarReprodução

Publicado 11/07/2024 08:46 | Atualizado 11/07/2024 09:45

Rio - Pai e filho foram presos, nesta terça (9) e quarta-feira (10), por agredirem um homem durante uma briga de trânsito. O caso aconteceu em Rocha Miranda, na Zona Norte, no mês de junho, e a vítima ainda teve o celular roubado pelos agressores. As prisões de Edmar da Silva Ferreira Júnior e Ruan Mateus Cordeiro Ferreira aconteceram em Irajá, na mesma região, e no Centro do Rio.

De acordo com as investigações da 40ª DP (Honório Gurgel), o ataque aconteceu em 12 de junho, depois que a vítima, não identificada, e os agressores discutiram por conta do trânsito. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver que o carro de pai e filho para e o homem se aproxima gesticulando para o motorista. Em seguida, Edmar desce do banco traseiro, discute, aplica um golpe mata-leão e derruba a vítima no chão. Logo depois, Ruan sai do veículo e segura o homem, que passa a ser agredido por pai e filho.

O vídeo mostra um homem usando colete verde e uma mulher, que também desce do carro, tentando apartar a briga, mas eles seguem com socos e chutes. A vítima aparece caída no chão e, quando consegue sentar na calçada, volta a ser atacada pela dupla. A jovem que estava no automóvel segura Ruan e o leva de volta para o veículo, mas ele retorna para mais agressões. Edmar ainda aparece discutindo outra vez antes deles irem embora.

Pai e filho são presos por agredir homem em briga de trânsito em Rocha Miranda.#Briga #Transito #ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/dECQb1CJza — Jornal O Dia (@jornalodia) July 11, 2024

Segundo as investigações, a vítima recebeu socos e chutes no rosto, no tórax e chegou a desmaiar por alguns instantes. Ruan ainda revistou e roubou o celular do homem. O pai foi preso na terça-feira, no Centro do Rio, e já tinha anotações criminais por lesão corporal. Já o filho foi localizado em Irajá, na quarta-feira, e tinha passagens pelo crime de roubo na região. Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão preventiva. Além deles, a filha de Edmar, que é menor de idade, vai ser autuada por receptação, por ter ficado com o celular da vítima, que ela confessou em depoimento que sabia ter sido roubado.