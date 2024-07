Armas e granada foram apreendidas durante operação em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 11/07/2024 15:58 | Atualizado 11/07/2024 16:53

Rio - Cinco homens foram presos durante uma operação da Polícia Militar, nesta quinta-feira (11), em comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Dentre os detidos estão dois suspeitos de envolvimento na guerra entre traficantes e milicianos que acontece na região, como no Morro do Garibaldi, onde quatro pessoas morreram neste final de semana.

Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) fizeram a ação em comunidades do Complexo da Mangueirinha. Os cinco criminosos foram encontrados no Corte 8, que faz fronteira com o Garibaldi. Os policiais apreenderam cinco pistolas, uma granada, drogas e munições.

Os homens e os materiais foram levados para a 60ª DP (Campos Elíseos). Segundo investigações, milicianos e traficantes do Comando Vermelho estão em guerra pela disputa territorial da região do Corte 8, dominada pelo CV, e do Garibaldi.

Os agentes descobriram que a célula da facção envolvida nesses confrontos estaria sob comando do traficante Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, o 'Bochecha Rosa'.

PM baleado

Durante a operação, um agente do 15º BPM (Duque de Caxias), de 37 anos, foi baleado na perna. A corporação informou que ele estava atuando na retirada de barricadas na região quando foi atingido.

O policial foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, ainda em Duque de Caxias. De lá, ele foi transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN).

De acordo com a Prefeitura de Caxias, o PM estava com uma perfuração por arma de fogo na perna direita. Após avaliação e exames, os médicos constataram que aconteceu uma fratura exposta. O policial precisará passar por uma cirurgia. No momento, ele segue em acompanhamento pela equipe multidisciplinar, lúcido, orientado e estável.

Mortos no Garibaldi

Na madrugada de domingo (7), quatro moradores foram executados a tiros na comunidade do Garibaldi. Renato Pessoa de Sá, de 33 anos, e Caroline Barreto Smith, de 31, foram encontrados mortos na Rua Neves.

Outras duas pessoas também foram encontradas mortas na mesma madrugada, na Rua Santa Clara. Trata-se de Maria de Fátima dos Santos e Emerson Luiz Santos de Jesus, mãe e filho.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as mortes das quatro vítimas.