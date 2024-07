O casos são investigados pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

O casos são investigados pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 07/07/2024 15:47 | Atualizado 07/07/2024 15:52

Rio - Quatro pessoas foram mortas no Morro do Garibaldi, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (7). Segundo relatos, houve confronto na região entre traficantes e milicianos por disputa de território. Os casos são investigados pela Polícia Civil.



Dentre as vítimas, o casal Renato Pessoa de Sá, de 33 anos, e Caroline Barreto Smith, 31, foi atacado a tiros na Rua Neves. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível que os corpos ficaram jogados no chão, próximo ao portão de uma casa.

Já as outras duas vítimas, Emerson Luiz Santos de Jesus e Maria de Fátima dos Santos, foram encontradas mortos dentro de casa na Rua Santa Clara. Nas redes sociais, relatos apontam que os dois seriam mãe e filho.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados e constataram as mortes. A área foi isolada e a perícia acionada.



Segundo a Polícia Civil, os casos estão sendo investigados na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e diligências estão em andamento para apurar a autoria dos crimes e esclarecer todos os fatos. Até o momento, não há confirmação de que as mortes teriam ligação.