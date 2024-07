O estádio do Maracanã receberá USA e Brasil nesta sexta-feira - Google Maps

Publicado 11/07/2024 16:05 | Atualizado 11/07/2024 16:40

Rio - O Comando Militar do Leste (CML) participará, por intermédio do Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN), de uma atividade entre soldados brasileiros e americanos, no Estádio do Maracanã na próxima sexta-feira (12), às 10h.

O objetivo principal deste exercício combinado, que ocorre quando forças de diferentes países trabalham juntas para compartilhar experiências, é proporcionar uma imersão na realidade operacional local da Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, facilitando a atualização de técnicas e estratégias utilizadas no Brasil.

O evento contará com exercícios práticos de varreduras em locais específicos, como arquibancadas e entradas, além da simulação de um acidente químico, com desdobramentos de detecção e contenção da ameaça. Essa atividade fortalecerá a diplomacia militar, estreitando o relacionamento entre os militares brasileiros e americanos.