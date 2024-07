Criminosos armados se filmam circulando pela comunidade do Garibaldi, em Duque de Caxias - Reprodução/Redes sociais

Publicado 09/07/2024 19:43 | Atualizado 09/07/2024 19:48

Veja o vídeo abaixo. Rio - A Polícia Civil investiga vídeos gravados por criminosos armados intimidando moradores na comunidade do Garibaldi, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O grupo que aparece nas imagens se intitula 'Equipe Matança' e pode ter envolvimento com o assassinato de mãe e filho, e de um casal . Não se sabe ainda a data da gravação, mas as imagens começaram a circular nas redes sociais um dia depois da morte dos quatro moradores da comunidade.

fotogaleria

Nas imagens é possível ver o rosto de um criminoso armado circulando nas ruas da comunidade do Garibaldi. Ele diz: "Tropa do mantém, equipe matança", diz o bandido. Ao fundo, também é possível ouvir disparos de tiros. Um outro criminoso acompanha o homem, também armado. No segundo vídeo, o mesmo bandido que exibe o rosto no primeiro vídeo, diz: "Olha nós aí no Garibaldi, estamos vendo você, toma cuidado hein", diz em tom de ameaça.

Assista:

Criminosos circulam armados pelas ruas da comunidade do Garibaldi, em Duque de Caxias, e fazem ameaças: “equipe matança, estamos vendo você”. A Polícia Civil investiga as imagens



Um outro vídeo mostra um bandido do Comando Vermelho (CV) passando armado na frente do mesmo portão onde o casal de moradores foi executado. Veja as imagens:

Criminoso do Comando Vermelho é visto armado no mesmo local onde casal de moradores foi executado Reprodução/Redes sociais

O DIA conversou com moradores da comunidade, que afirmam se sentirem acuados com a presença dos criminosos na localidade. Eles dizem sentir medo e que se tornaram reféns da disputa de território que acontece na comunidade entre traficantes e milicianos.



Quatro moradores executados

Na madrugada de domingo (7), quatro moradores foram executados a tiros na comunidade do Garibaldi. Renato Pessoa de Sá, de 33 anos, e Caroline Barreto Smith, de 31, foram encontrados mortos na Rua Neves. O casal trabalhava junto entregando comida por aplicativo e estava junto há dez anos. Eles deixam quatro filhos de 1, 4, 6 e 9 anos.

Outras duas pessoas também foram encontradas mortas na mesma madrugada, na Rua Santa Clara. Trata-se de Maria de Fátima dos Santos e Emerson Luiz Santos de Jesus, mãe e filho. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) informou que investiga as mortes das quatro vítimas.