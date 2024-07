O projeto tem patrocínio master da Shell Brasil e apoiado pelo Governo Federal - Divulgação

O projeto tem patrocínio master da Shell Brasil e apoiado pelo Governo FederalDivulgação

Publicado 11/07/2024 17:12 | Atualizado 11/07/2024 17:23

Rio - A Ação da Cidadania abre inscrições para workshops complementares aos cursos a partir de agosto, na Gamboa, Zona Portuária do Rio. Desde abril, o projeto vem capacitando 220 moradores que vivem em situação de vulnerabilidade social para atuarem em diversas áreas relacionadas à arte.

Essa é uma oportunidade para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos oferecidos pelos profissionais em seus trabalhos, além da troca de experiências. A partir de agosto, a ONG receberá em sua sede nacional, na Gamboa, profissionais reconhecidos no Brasil e no exterior por seus trabalhos na cultura e no audiovisual.

Os primeiros convidados são o cenógrafo Daniel Pinha, a produtora de audiovisual Monique Ferreira e o diretor de Ação e Efeitos Visuais Jorge Sá. Eles vão compartilhar as principais técnicas aplicadas atualmente no cinema, no teatro e suas experiências no mercado artístico.