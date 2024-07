Presidente da OAB do ES, José Carlos Rizk Filho, estava entre os ocupantes do monomotor - Divulgação

Rio - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Espírito Santo, José Carlos Rizk Filho, ocupante do avião monomotor que fez um pouso forçado na praia de Itaipuaçu, revelou detalhes sobre o que aconteceu antes da aeronave chegar à faixa de areia, no fim tarde de quarta-feira (10). O advogado descreveu o momento como "extremamente desesperador" e que pensou que fosse morrer. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga a causa do acidente.

A aeronave, do modelo EMB-710C de prefixo PT-NLA, saiu da cidade de Vitória, no Espírito Santo, com destino ao aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. No monomotor estavam o piloto, um empresário e o presidente da OAB/ES. Em um vídeo publicado nas redes sociais, poucas horas depois do acidente, José Carlos Rizk lembrou que o motor da aeronave parou de funcionar quando eles estavam sobre o mar.

"Sobre o mar, o avião parou de funcionar. O piloto tentava ligar o motor, mas não pegava. Foi um momento extremamente desesperador que a gente pensa que vai morrer. A expectativa era cair no mar. Tirei o cinto e me preparei para pular, mas aquele momento de 4 a 5 minutos de aproximação da praia deram resultado e chegamos na praia", disse.

O advogado lembra ainda que perguntou ao piloto o que ele deveria fazer, já que tem 1,96m de altura e o avião era pequeno. O piloto, então, o orientou a segurar firme em alguma parte do monomotor. No momento do pouso forçado, o advogado conta que o avião bateu com muita força na areia da praia de Itaipuaçu e 'quicou' na parte fofa da areia, chegando a voar baixo por uns momentos e se arrastar por cerca de 400 metros, até estabilizar.

Durante o pouso de emergência, uma das asas do monomotor atingiu uma vara de pesca que pertencia a um grupo de pescadores que estava na praia. Nenhum pescador, assim como nenhum ocupante do avião, ficou ferido. "Estamos ilesos e emocionalmente abalados. Gratos por estarmos vivos", completou Rizk, que também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu ao longo da noite de quarta-feira (10).

O presidente da OAB/ES disse que esse tipo de viagem a trabalho era comum para ele, e que fazia isso quase toda semana. Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram no local para realizar perícia no avião.