Homem apontou arma para criador de conteúdo em São Cristóvão - Reprodução

Homem apontou arma para criador de conteúdo em São CristóvãoReprodução

Publicado 10/07/2024 17:05 | Atualizado 10/07/2024 17:13

Rio - Um criador de conteúdo teve uma arma apontada para si ao se aproximar de um homem, na manhã desta quarta-feira (10), em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. João Victor Rodrigues disse que estava pedindo informações quando o fato aconteceu.

O jovem compartilhou um vídeo da abordagem nas suas redes sociais. A gravação começa com o homem, aparentemente irritado, apontando uma arma para João e um amigo, que estavam em uma moto, na Rua Bela, em frente a uma loja especializada em suspensão para veículos. Logo depois, ele guarda a arma na cintura e fala para a dupla ir embora.

João disse que estava apenas fazendo uma pergunta e é xingado. Ambos iniciam uma discussão e, antes de deixar o local, o jovem recebe um tapa.

Veja o vídeo:

Em postagens, o criador de conteúdo disse que estava procurando peças para um carro, modelo Toyota Corolla, que está sendo reformado. De acordo com o jovem, o homem armado seria um policial.

"Nós estávamos procurando umas peças para o carro. Estávamos olhando as lojas e o Davi estava pilotando a moto. Nós paramos na frente dessa loja e pedimos uma informação para, supostamente, esse policial. Ele já veio com a arma na mão e a minha primeira reação foi pegar o celular para começar a gravar. Desde o momento que ele viu que nós não éramos assaltantes, não precisava daquilo. A minha única reação foi pegar o telefone para gravar. Foi exatamente como está no vídeo. Não teve corte, nem nada. Esse foi o tratamento que a gente recebeu. O que esses caras não fazem com os outros por trás das câmeras?", disse.

O piloto da moto, identificado apenas como Davi, também falou sobre o assunto: "Antes da gente chegar perto, eu já tinha dado um 'bom dia' alto justamente para ele escutar que estávamos falando com ele e chegando perto. Não demonstramos nenhum tipo de maldade", disse.

João Victor possui 130 mil seguidores no Instagram e divulga vídeos fazendo manobras perigosas com motos e carros, além de gravações dirigindo em alta velocidade.