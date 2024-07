Fogo atinge apartamento no sexto andar de condomínio em Oswaldo Cruz - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/07/2024 16:08 | Atualizado 10/07/2024 16:14

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento em um condomínio no bairro de Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (10). Um homem ficou ferido no incidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo aconteceu no sexto andar do bloco 2 do condomínio Residencial Arte Maior, na Rua Paulo Prado.

Equipes dos quartéis do Campinho, Jacarepaguá e Realengo foram acionadas por volta das 10h18. As chamas foram controladas às 11h.

O homem, que não teve a identidade revelada, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo moradores, o incêndio começou devido a explosão de uma bateria de bicicleta elétrica e algumas pessoas precisaram abandonar suas casas por conta da fumaça. O Corpo de Bombeiros, no entanto, não informou o que causou as chamas.

Em relatos nas redes sociais, moradores se disseram assustados com o incêndio. "Meu apartamento fica no 3° andar, foi um tremendo susto. Minha família precisou descer às pressas. Fico triste pelo acontecido", comentou um condômino.