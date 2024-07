Fiscalização em ferro-velho no Sul Fluminense - Márcio Leandro / Divulgação

Fiscalização em ferro-velho no Sul FluminenseMárcio Leandro / Divulgação

Publicado 10/07/2024 15:56 | Atualizado 10/07/2024 16:12

Rio - A Operação Desmonte encontrou, nesta quarta-feira (10), um veículo furtado em São Paulo em um ferro-velho no município de Porto Real, na região Sul Fluminense. O estabelecimento foi interditado, o proprietário foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA).

Além do carro encontrado, os agentes constataram que os resíduos dos veículos desmontados, como óleo do motor e combustível, eram lançados diretamente no solo batido, caracterizando crime ambiental. Todo o material foi removido e levado para destruição.

A ação de fiscalização foi realizada pela força-tarefa criada para combater os ferros-velhos irregulares, que tem como objetivo impedir a comercialização de sucatas e peças de veículos provenientes de furtos e roubos. Desde sua criação, em agosto do ano passado, a fiscalização já interditou 46 ferros-velhos e apreendeu mais de 150 motores roubados.