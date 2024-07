Posto de vacinação no saguão da estação de trem Central do Brasil - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Posto de vacinação no saguão da estação de trem Central do Brasil Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/07/2024 14:43 | Atualizado 10/07/2024 15:45

Rio - A estação da Central do Brasil amanheceu com uma movimentação diferente nesta quarta-feira (10). Com a presença de profissionais da saúde, o espaço recebeu um posto de vacinação itinerante contra a influenza e a covid-19/XBB. O atendimento acontece das 8h às 16h e se estende até esta quinta-feira (11).

O ponto de vacinação fica no saguão da estação, próximo às roletas de acesso para as plataformas. A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a SuperVia, tem como objetivo levar a vacina a locais com grande circulação de pessoas.

fotogaleria

O eletricista Ivanilson Fernandes Santos, de 69 anos, trabalha no prédio da Central do Brasil e, assim como seus colegas, aproveitou para se imunizar. Em conversa com O DIA, ele contou que tomou as duas vacinas que estão disponíveis no local.

"Eu me vacino todos os anos e como já tem mais de um ano que tomei a última dose contra a covid-19, aproveitei para reforçar. Também tomei a vacina da gripe, que ainda não tinha recebido", comentou.

Ivanilson chegou no ponto de vacinação por volta das 11h30 e elogiou o atendimento. Como a movimentação estava baixa neste horário, o processo foi rápido. Para o eletricista, essas campanhas são fundamentais para toda a população. Pai de um menino de 14 anos, ele reforçou, também, a importância da imunização nas crianças e adolescentes.

"A melhor coisa que existe no mundo são as vacinas, só elas salvam vidas. A caderneta de vacinação do meu filho é toda preenchida e ele está cheio de saúde. Que todos os pais e mães coloquem na cabeça que é importante vacinar as crianças", ressaltou.

O funcionário público Élson Cândido da Silva, de 67 anos, também aproveitou o ponto de vacinação para reforçar a dose da covid-19. Ele estava indo para o trabalho, na Praça Mauá, na Região Central, quando viu a campanha na estação.

"Eu ia me vacinar no posto de saúde da Cinelândia, onde sempre tomo. Quando eu desci do trem e vi o ponto de vacinação na Central, já me vacinei aqui mesmo", disse.

Para Élson, a campanha é importante pois facilita o acesso a toda a população, uma vez que a Central do Brasil recebe muitas pessoas, além de ser um local de fácil acesso para todo mundo que trabalha no Centro da cidade. Ele tomou o imunizante por volta das 11h40 e elogiou o atendimento.

"Foi tudo muito bom e muito rápido. A gente está vendo como as vacinas são importantes para trabalhar contra esse vírus. Então, se é para melhorar, vamos tomá-las", reforçou.

Quem ainda não se imunizou e deseja se vacinar, basta comparecer à estação com um documento de identificação e a caderneta de vacinação. A vacina da gripe está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade. Já o imunizante da covid-19/XBB, que esgotou para o público geral após mutirão realizado no último sábado (06), será aplicada apenas nos grupos prioritários.

As vacinas também estão disponíveis em todas as 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade, além do Super Centro Carioca de Vacinação de Botafogo, na Zona Sul, e de Campo Grande, Na Zona Oeste. Os endereços podem ser consultados no site saude.prefeitura.rio

A SMS esclarece, ainda, que para receber a vacina atualizada covid-19/XBB é necessário ter tomado a última dose da vacina contra covid-19 há mais de um ano.

Saiba quem faz parte dos grupos prioritários:

- Idosos (60+);

- Trabalhadores da saúde;

- Gestantes e puérperas;

- Indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

- Pessoas em situação de rua;

- Pessoas com deficiência permanente;

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPl e RI) e seus trabalhadores;

- Pessoas imunocomprometidas ou com comorbidades;

- Pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade;

- Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas.



*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi e colaboração de Reginaldo Pimenta, sob supervisão de Thiago Antunes