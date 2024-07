Vacinação contra variante XBB da covid-19 no Super Centro de Vacinação de Botafogo - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 08/07/2024 16:32

Rio - As vacinas contra a variante XBB da covid-19 destinadas ao público geral esgotaram, após mutirão realizado em todo o município do Rio neste sábado (6). A imunização das pessoas que pertencem aos grupos prioritários, no entanto, continua.

A campanha de vacinação para a toda a população começou na última quinta-feira (4) e se estendeu até sábado. A iniciativa tinha como objetivo aproveitar as doses remanescentes que iriam vencer no dia seis deste mês. Cariocas fizeram filas para aproveitar o último dia de imunização no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul.

saude.prefeitura.rio. As pessoas que pertencem ao grupo prioritário ainda podem se vacinar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vacina está disponível em todas as 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade. Os endereços podem ser consultados no site

Os imunizantes também podem ser encontrados no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que funciona todos os dias, das 8h às 22h; e na unidade de Campo Grande, localizado no Park Shopping Campo Grande, que também abre todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial.

A SMS esclarece, ainda, que para receber a vacina atualizada covid-19/XBB é necessário ter tomado a última dose da vacina contra covid-19 há mais de um ano.

Saiba quem faz parte dos grupos prioritários:

- Idosos (60+);

- Trabalhadores da saúde;

- Gestantes e puérperas;

- Indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

- Pessoas em situação de rua;

- Pessoas com deficiência permanente;

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPl e RI) e seus trabalhadores;

- Pessoas imunocomprometidas ou com comorbidades;

- Pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade;

- Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas.