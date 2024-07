Disque Denúncia oferece R$ 5 mil para quem tiver informações sobre envolvidos em morte de PM - Divulgação

Disque Denúncia oferece R$ 5 mil para quem tiver informações sobre envolvidos em morte de PMDivulgação

Publicado 08/07/2024 22:51

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz, na noite desta segunda-feira (8), pedindo informações sobre criminosos que participaram do confronto que terminou com a morte do policial militar Mauro Batista dos Santos, de 43 anos, atingido na cabeça durante uma operação emergencial no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio.

O sargento participou de uma troca de tiros com traficantes na Estrada João Paulo, em Barros Filho, na manhã deste domingo (7). O agente, lotado no 41º BPM (Irajá), foi baleado na cabeça, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu.

Equipes da Polícia Militar estavam no local fazendo uma operação emergencial, que foi iniciada na noite de sábado (6), para coibir as tentativas de expansão territorial de criminosos. No começo da operação, houve outro confronto, que terminou com três suspeitos baleados. Com eles, foram apreendidos três fuzis, três carregadores e um colete tático.

Durante o cortejo, um helicóptero da PM sobrevoou o cemitério jogando pétalas de flores. Uma salva de tiros também foi realizada por companheiros de farda enfileirados na saída da capela 7, onde aconteceu o velório. Com a bandeira do Brasil estendida no caixão, familiares e colegas do sargento Mauro também fizeram orações durante a despedida. A família preferiu não falar com a imprensa durante o sepultamento.

A morte do sargento é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Quem tiver informações sobre os envolvidos no crime podem passar, de forma anônima, ao Disque Denúncia através da central de atendimento (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, do WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 e do aplicativo Disque Denúncia RJ.