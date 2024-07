Homem foi levado para a 73ª DP (Neves), onde foi cumprido mandado de prisão por estupro de vulnerável - Reprodução

Homem foi levado para a 73ª DP (Neves), onde foi cumprido mandado de prisão por estupro de vulnerávelReprodução

Publicado 08/07/2024 21:28 | Atualizado 08/07/2024 21:42

Rio - Um motorista de aplicativo, de 39 anos, suspeito de estuprar uma passageira dentro de seu carro, foi preso, neste sábado (6), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A vítima engravidou do agressor.

O caso aconteceu em novembro do ano passado, em Niterói, na Região Metropolitana. A mulher, de 38 anos, solicitou uma corrida para voltar para casa, no bairro Cubango, depois de uma festa na Cantareira, no Gragoatá. Ela estava com duas amigas, que ficaram pelo caminho.

Quando chegou na residência, a vítima demonstrou dificuldade para fazer o pagamento da corrida pelo aplicativo do banco pelo fato de estar alcoolizada. Neste momento, o motorista teria dito com um tom de ameaça: "Se você não tem dinheiro para pagar, você vai pagar de outra forma".

Segundo a denúncia, o homem obrigou a mulher a passar para o banco do carona, tirou o short e a estuprou. Depois, ele foi embora e finalizou a corrida apenas quando chegou em casa, também em Niterói.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói). Após as investigações, os agentes solicitaram à Justiça a prisão preventiva do suspeito.

O motorista foi encontrado por agentes do Programa Segurança Presente, que receberam uma denúncia sobre seu paradeiro, em São Gonçalo, no sábado (6). Os policiais o levaram até a 73ª DP (Neves), onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.

Vítima engravidou do agressor

Depois que lembrou do abuso, a mulher tomou um coquetel contra doenças sexualmente transmissíveis e uma pílula do dia seguinte. Contudo, em dezembro de 2023, ela descobriu que estava grávida.

A vítima foi submetida a um aborto legal no Hospital Maternidade Fernando Leal, em São Cristóvão, na Zona Norte.