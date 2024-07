PM apreendeu três fuzis após confronto entre facções rivais no Complexo da Pedreira - Divulgação/Polícia Militar

PM apreendeu três fuzis após confronto entre facções rivais no Complexo da PedreiraDivulgação/Polícia Militar

Publicado 07/07/2024 08:46 | Atualizado 07/07/2024 09:50

Rio - O Complexo da Pedreira, entre Costa Barros e Pavuna, na Zona Norte, viveu momentos de terror durante uma intensa troca de tiros entre criminosos rivais. Por conta do confronto, que teve início na noite de sábado (6), a Polícia Militar foi acionada para a região, onde apreendeu armas de guerra. Além do medo, a violência provocou impactos na rotina dos moradores, com a suspensão da circulação de trens, na manhã deste domingo (7).

De acordo com a PM, equipes do 41º BPM (Irajá), com apoio do 9º BPM (Rocha Miranda) e 14º BPM (Bangu), atuaram na comunidade e, na ação, os agentes apreenderam três fuzis, oito carregadores de fuzil e uma capa de colete balístico. Segundo relatos, o confronto se estendeu durante a madrugada e criminosos teriam morrido. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram diversos corpos jogados no chão e um suspeito usando roupa camuflada sendo carregado e atirado em uma fogueira.

Procuradas, a Polícia Militar e a Polícia Civil ainda não confirmaram se houve mortos ou feridos na região. Por conta do intenso confronto, a circulação de trens do ramal Belford Roxo foi suspensa no trecho entre Rocha Miranda e Belford Roxo, com estações fechadas para embarque e desembarque. Segundo a SuperVia, o tiroteio afetou o sistema de rede aérea e a operação ocorre somente entre Central do Brasil e Mercadão de Madureira. A concessionária disse que "lamenta o transtorno, mas a medida é necessária para segurança de todos".

Há meses, o Complexo da Pedreira sofre com a guerra entre criminosos rivais pelo controle do território. A comunidade, dominada por bandidos do Terceiro Comando Puro (TCP), tem sido alvo de constantes invasões e confrontos por traficantes do Complexo do Chapadão, entre Costa Barros e Guadalupe, também na Zona Norte, liderados pelo Comando Vermelho (CV). Os ataques da facção se repetem em diversas comunidades da cidade, como Morro dos Macacos, Morro do Fubá e Praça Seca, onde o CV tenta expulsar integrantes do TCP e milicianos, para expandir as áreas de atuação.