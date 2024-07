Ponto de vacinação contra a gripe na estação de trem Central do Brasil - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Ponto de vacinação contra a gripe na estação de trem Central do BrasilReginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 09/07/2024 12:28

Rio - A estação de trem Central do Brasil, no Centro da cidade, vai receber um posto de vacinação itinerante contra a influenza e a covid-19, nesta quarta (10) e quinta-feira (11). Gratuito, o atendimento ao público acontece das 8h às 16h, no saguão do local.

Para se imunizar, basta apresentar um documento de identificação e a caderneta de vacinação. A vacina da gripe está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

Já o imunizante da covid-19/XBB, que esgotou para o público geral após mutirão realizado no último sábado (6), será aplicada apenas nos grupos prioritários, como idosos de 60 anos ou mais; gestantes; pessoas com comorbidades, com 18 anos ou mais; profissionais e trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a SuperVia, tem como objetivo levar a vacina a locais com grande circulação de pessoas, para um trabalho de conscientização e prevenção da doença que afeta a população majoritariamente nos meses de inverno.