Dentro do caminhão, havia cinco motocicletas - Divulgação

Publicado 09/07/2024 20:35 | Atualizado 09/07/2024 20:55

Rio - Policiais do 9º BPM Rocha Miranda) recuperaram um caminhão roubado com cinco motocicletas no baú, nesta terça-feira (9), na Rua Herculano Pena, em Cavalcanti, Zona Norte. Na ação, um homem foi detido. O caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel)

Um segundo suspeito conseguiu fugir.