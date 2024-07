Vítima está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 09/07/2024 20:14 | Atualizado 09/07/2024 20:52

Rio - Um jovem de 21 anos deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, após ter sido baleado e agredido com pauladas nesta terça-feira (9). A vítima, que alegou ser usuária de drogas, teria sido confundida por traficantes no momento em que chegou em uma boca de fumo para comprar entorpecentes.

Os bandidos, então, teriam iniciado uma sessão de tortura contra o rapaz, que foi espancado com pedaços de pau. Por fim, os criminosos atiraram na mão esquerda dele. Ele deu entrada no Hospital Alberto Torres, onde segue internado.

A Polícia Militar, por meio de nota, informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram na unidade de saúde para verificar a ocorrência de lesão corporal. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).