Publicado 10/07/2024 00:00

Milei dá bola fora ao decidir não participar de cúpula do Mercosul. Durante encontro, líderes da região fizeram criticas veladas ao presidente argentino e com razão. Divergências ideológicas não deveriam afetar relação comercial entre países do bloco.

PF fecha cerco sobre Bolsonaro, acusado de desviar R$ 6,8 milhões em joias e presentes. Ex-presidente alega perseguição e aliados articulam defesa. Desfecho do caso é imprevisível, mas certamente terá forte impacto no futuro da política brasileira.