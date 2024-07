Pais e alunos realizaram manifestação para pedir fim da greve no Colégio Pedro II - Reprodução / Redes sociais / Arquivo

Publicado 10/07/2024 16:12 | Atualizado 10/07/2024 16:18

Rio - Após três meses de greve, as aulas do Colégio Pedro II serão paralisadas novamente a partir da próxima segunda-feira (15). Em reunião realizada nesta terça-feira (9), o Conselho Superior da instituição (Consup) decidiu manter as férias de julho, que se estenderão até o próximo dia 29.

A decisão tem gerado críticas por parte de pais e alunos, que pedem a reposição do calendário escolar de 2024, iniciado no dia 1º de julho . Nas redes sociais, responsáveis destacaram o prejuízo causado aos estudantes que prestarão vestibular, além de sugerirem que a pausa poderia ter sido agendada para o período de feriados municipais criados por conta dos encontros da Cúpula do G20, que acontecem em novembro.

"Férias depois de greve? E as crianças, como ficam? Que vergonha", comentou um perfil nas redes do colégio. "Férias são justas, mas poderiam jogar as férias para o período do G20, que já terá feriado forçado", ressaltou outro.

"Quem está tomando essas decisões? Os alunos do terceiro ano vão se formar quando? O Colégio Pedro II não é mais o mesmo", criticou um usuário. "Desde dezembro em casa, duas semanas de aula em julho e já meteram férias", questionou mais um.

greve dos funcionários da escola acompanhou um movimento em todo o país e teve o objetivo de reivindicar a reestruturação das carreiras, além da recomposição salarial da categoria. No último dia 19, o Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II (Sindscope) decidiu indicar a suspensão da greve à Plenária Nacional mediante a assinatura de um acordo com o Governo Federal, o que aconteceu no fim de junho. De acordo com a classe, as perdas salariais no últimos anos chegam a 50%.

O movimento reuniu trabalhadores em 21 estados, em mais de 250 unidades de ensino da Rede Federal de Educação. A greve também incluiu professores e funcionários dos institutos federais, Instituto Nacional de Educação de Surdos e Instituto Benjamin Constant.

Segundo a Seção Sindical do Colégio Militar do Rio de Janeiro, o ato tratou-se da maior greve em números absolutos, na qual a adesão chegou a atingir 562 das 682 unidades da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O sindicato informou que tiveram avanços relevantes nas carreiras de técnico-administrativos e de docentes, além de uma previsão de reajuste para 2025 e 2026, apesar de ficar abaixo daquilo que foi reivindicado pela categoria.