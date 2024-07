Policial foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca - Divulgação

Publicado 10/07/2024 16:36 | Atualizado 10/07/2024 17:09

Niterói - Um policial civil foi baleado após uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (10), em Niterói, na Região Metropolitana. A vítima estava dentro do carro com a mulher quando foi surpreendida por criminosos. O policial foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, Zona Norte da cidade.

De acordo com o comando do 12º BPM (Niterói), a mulher informou que seu marido estava estacionando quando homens em uma motocicleta atiraram.

A ocorrência foi encaminhada para a 78ª DP (Fonseca). Não há informações sobre o estado de saúde do policial.