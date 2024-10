Mãe é confrontada por testemunhas na ponte - Reprodução

Mãe é confrontada por testemunhas na ponteReprodução

Publicado 30/09/2024 21:52

Campos dos Goytacazes – Uma mulher teria sido presa em flagrante na noite desse domingo (29) sob acusação de tentar jogar o próprio filho, de 8 anos, do alto de uma ponte em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Informações apontam que o caso ocorreu na Ponte Barcelos Martins (também conhecida como Ponte do Meio), que liga, sobre o Rio Paraíba do Sul, o Centro ao bairro de Guarus.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 19h40 para ocorrência de salvamento de pessoa. Após resgatarem o garoto, os militares o entregaram aos cuidados da Polícia Civil.

Testemunhas que passavam pelo local teriam chamado a Polícia Militar enquanto impediam a mulher de cometer o crime. Relatos dão conta de que o garoto ficou agarrado ao guarda-corpo, gritando “me solta”, enquanto a acusada tentava jogá-lo no rio.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o que seria a mãe sendo confrontada por pessoas ao redor. Em certo momento, uma testemunha a acusa de querer atirar a criança nas águas, e ela responde: “Problema! O filho é meu”.

A criança, que á vinha sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, foi entregue à avó materna. A reportagem não conseguiu contato com as polícias Civil e Militar.