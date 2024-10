Três carros roubados foram recuperados em ação da Polícia Militar na Via Light - Divulgação / PMERJ

Publicado 01/10/2024 14:01 | Atualizado 01/10/2024 14:53

Rio - Uma ação policial para deter um grupo armado que fugia após cometer uma série de assaltos na Avenida Moquetá e na Rua Apinagés, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, assustou quem circulava pela Via Light na manhã desta terça-feira (1º).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados. Com apoio da equipe do Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis), que ocupa cabine na via expressa, policiais conseguiram realizaram o cerco tático.

Dois criminosos foram presos com uma pistola calibre 380. Os PMs também recuperaram três veículos roubados. O caso foi encaminhado para a 52ª DP (Centro de Nova Iguaçu)