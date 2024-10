Publicado 02/10/2024 00:00

Lula acerta ao pressionar para que seja proibido usar cartão do Bolsa Família em sites de aposta. Não faz qualquer sentido que dinheiro público destinado a famílias carentes para suprir necessidades básicas acabe por financiar mercado de jogos de azar.

Governo congela R$13,3 bi do Orçamento. Pastas mais afetadas são Saúde, Cidades e Educação. Reduzir gastos é crucial, mas antes de cortar investimentos, melhor seria diminuir inchaço do Estado e rever privilégios absurdos da elite do funcionalismo público.