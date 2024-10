Chamas avançaram rapidamente e assustaram moradores na Rua Tirol - Reprodução / redes sociais

Publicado 01/10/2024 22:46

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na Rua Tirol, Freguesia, Zona Oeste do Rio na noite desta terça-feira (1°). Imagens publicadas nas redes sociais mostram as chamas se alastrando e chegando próxima a um galpão de material de construção na rua.

O Corpo de Bombeiros, acionado às 20h30, enviou uma equipe do quartel de Jacarepaguá para combater o fogo. Eles só conseguiram controlar o incêndio por volta das 21h50. Ninguém ficou ferido.

Conforme os militares, o incêndio teve início em uma área de bambuzal, próxima ao galpão, mas as chamas foram contidas antes de causar danos ao estabelecimento. As causas do fogo ainda serão investigadas.

Bombeiros combatem fogo na Tijuca

O Corpo de Bombeiros está há mais de 12 horas c ombatendo focos de incêndio no Morro do Sumaré, na Tijuca , Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, militares do quartel da Tijuca foram acionados às 7h50 desta terça-feira (1) e permanecem no local.

Ainda segundo os Bombeiros, as equipes acessam a área de mata pela Rua Olegário Mariano, em um trecho próximo às antenas de transmissão de rádio e TV. Não há registro de feridos até o momento.