Fumaça provocada por incêndio no morro do SumaréReprodução

Publicado 01/10/2024 22:03 | Atualizado 01/10/2024 22:51

Rio – O Corpo de Bombeiros está há mais de 12 horas combatendo focos de incêndio no Morro do Sumaré, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, militares do quartel da Tijuca foram acionados às 7h50 desta terça-feira (1) e permanecem no local.

Ainda segundo os Bombeiros, as equipes acessam a área de mata pela Rua Olegário Mariano, em um trecho próximo às antenas de transmissão de rádio e TV. Não há registro de feridos até o momento.

Participam como apoio na ação os quartéis de Vila Isabel e do Alto da Boa Vista, além de equipes com drones e de helicóptero. Por volta das 22h40, os bombeiros conseguiram controlar dois dos três focos de incêndio na área.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tijuca (@tijuca)

Nas redes sociais, moradores repercutiram o incêndio, que ainda não tem causa identificada: "Muito triste ver isso acontecendo. Dá para ouvir os estalos da mata pegando fogo daqui de casa", observou uma. "O cheiro de fumaça está bem forte aqui na região", reclamou outra. "Poxa, é triste demais! Os animais devem estar sofrendo", lamentou uma terceira.

Houve também quem chamasse atenção para a persistência das chamas: " Triste! Desde as 7h20 da manhã pegando fogo ", afirmou um morador. Um outro acrescentou: "20h39 e ainda tem foco. Muito triste".