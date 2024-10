O Corpo de Bombeiros usou helicópteros nas buscas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/10/2024 19:57

Rio – Um adolescente de 16 anos morreu afogado, na tarde desta terça-feira (1), na altura do posto 10 da praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ainda não há a identificação do jovem.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 15h50 para ocorrência de afogamento na Avenida Vieira Souto, próximo ao número 680. Atuaram nas buscas salva-vidas do Grupamento Marítimo de Copacabana, com auxílio de dois helicópteros.

A propósito, foram os militares a bordo das aeronaves que localizaram a vítima, já sem vida, às 16h16. Ou seja, menos de meia-hora após o acionamento.