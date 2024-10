Segundo o Metrô Rio, todas as estações estão abertas para embarque e desembarque - Divulgação / MetrôRio

Publicado 02/10/2024 06:42 | Atualizado 02/10/2024 06:48

Rio - Após um incidente operacional que provocou o fechamento das estações São Conrado e Jardim Oceânico , na Linha 4 do metrô, no fim da tarde desta terça-feira (1º), a circulação dos trens retomou normalmente na manhã desta quarta-feira (2). A interrupção dos serviços se estendeu até o fim da noite e gerou transtornos aos passageiros.Segundo o Metrô Rio, desde o início da manhã, todas as estações estão abertas para embarque e desembarque.