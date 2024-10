As estações Jardim Oceânico (foto) e São Conrado seguirão fechadas na noite desta terça (1) - Divulgação

As estações Jardim Oceânico (foto) e São Conrado seguirão fechadas na noite desta terça (1)Divulgação

Publicado 01/10/2024 18:39 | Atualizado 01/10/2024 19:47

Rio - Um incidente operacional forçou a interrupção da operação de trens nas estações São Conrado e Jardim Oceânico, na Linha 4, no fim da tarde desta terça-feira (1º). A previsão é que o serviço seja retomado nesta quarta (2), logo no primeiro horário da manhã.

De acordo com a concessionária Metrô Rio, uma manobra com um trem, fora de serviço e sem passageiros, na zona de manobra de São Conrado, terminou com o descarrilamento de um carro da composição – não houve feridos. Após uma análise, a equipe técnica responsável da empresa decidiu pela suspensão da operação comercial nas duas estações.

A concessionária informou que está orientando os passageiros em todas as plataformas e dentro das composições sobre o funcionamento provisório do sistema – não há estimativa sobre o número de usuários impactados. Aqueles que precisaram deixar as estações no momento da interdição receberam o bilhete Siga Viagem para continuar o trajeto em outros meios de transporte.

Como alternativas, a Secretaria Municipal de Transporte (SMTR) comunicou que estão em operação as linhas de ônibus regulares 553 (linha integrada 8 / Rio Sul x Recreio dos Bandeirantes), 548 (Metrô de Botafogo x Terminal Alvorada), 309 (Terminal Alvorada x Central), 550 (Cidade de Deus x Gávea) e 554 (Piaba x Rio Sul) .

A pasta acrescentou que "solicitou o imediato aumento de frota operacional das linhas citadas para que a população possa ser atendida".

O Metrô Rio destacou que a operação nas linhas 1 e 4, entre as estações Uruguai e Antero de Quental, funciona de maneira regular. Já na linha 2, o serviço segue normalmente.