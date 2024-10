Carros desmontados foram encontrados no galpão localizado na Gamboa - Divulgação

Publicado 01/10/2024 18:35 | Atualizado 01/10/2024 18:45

Rio - Dois homens foram presos em flagrante e cinco veículos roubados foram recuperados após policiais encontrarem um galpão usado para desmanche de carros, nesta terça-feira (1º), na Gamboa, na região central da cidade. Alexandre Batista Ramos e Diego Miranda Santangelo responderão pelo crime de receptação.

A ação, realizada por policiais da 5ª DP (Mem de Sá) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), com apoio de agentes do 5º BPM (Gamboa), faz parte da Operação Torniquete, que tem como objetivo o combate a roubos e furtos de veículos e de cargas.

Segundo a Polícia Civil, as equipes encontraram no galpão diversos veículos desmontados, alguns cortados ao meio e sem peças, além de carros desmanchados. Cinco automóveis roubados e dois com chassis adulterados foram localizados.

A investigação identificou que os carros encontrados foram roubados no Rio Comprido, também na região central, no Catete, na Zona Sul, e em Piedade e Marechal Hermes, na Zona Norte. Já os veículos cortados revelam indícios do 'golpe do seguro', onde há a falsa comunicação de um roubo ou furto posterior ao desmanche do carro. Esses fatos serão investigados.



Alexandre foi preso no galpão e Diego foi encontrado em uma rua próxima onde possui uma oficina, que utiliza o galpão para guarda de veículos e peças. Ambos vão responder pelo crime de receptação.