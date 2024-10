Cintia e sua irmã Priscila, momentos antes da perda - Arquivo pessoal

Cintia e sua irmã Priscila, momentos antes da perdaArquivo pessoal

Publicado 01/10/2024 17:33 | Atualizado 01/10/2024 19:04

Rio - As irmãs que tiveram a moto roubada 10 minutos após sair da concessionária , em Santa Cruz, na Zona Oeste, abriram uma vaquinha para comprar um novo veículo. Priscila, de 22 anos, e Cintia Santos, de 37 anos, tiveram um prejuízo de mais de R$ 30 mil.De acordo com Cintia, além da motocicleta, que estava com as chaves e toda a documentação, os bandidos levaram seu celular, cartões bancários e de crédito, além de R$ 1,8 mil dela e R$ 600 de Priscila, em espécie. Em seguida, os assaltantes fugiram em direção a Santa Cruz.Dois dias após o assalto, um dos cartões de crédito de Cíntia, que tem pagamento por aproximação, foi utilizado em um posto de combustível, totalizando cerca de R$ 300, no Engenho Novo, Zona Norte, conforme o aplicativo bancário mostrou. Ela não conseguiu bloquear os cartões, já que seu celular também havia sido levado.