Cintia Santos (E) e Priscila Santos (D) celebraram a compra da motocicleta minutos antes do roubo - Arquivo Pessoal

Cintia Santos (E) e Priscila Santos (D) celebraram a compra da motocicleta minutos antes do roubo Arquivo Pessoal

Publicado 30/09/2024 11:06 | Atualizado 30/09/2024 11:11

Rio - Duas irmãs tiveram uma motocicleta recém comprada roubada, poucos momentos após saírem da concessionária, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Priscila Santos, de 22 anos, e Cintia Santos, de 37 anos, sofreram um prejuízo de R$ 34 mil com a perda do veículo e ainda tiveram outros pertences como celular, cartões, dinheiro e documentos levados pelos criminosos. As vítimas iniciaram uma corrente nas redes sociais para recuperar o automóvel, que ainda não tinha seguro, e identificar os bandidos.

De acordo com Cintia, que é presidente do Instituto Social Amor ao Próximo, Priscila estava realizando o sonho de comprar uma moto 0km que, além de uma conquista pessoal, seria utilizada para fazer entregas. Ela conta que a jovem trabalha desde os 17 anos e atualmente é atendente em uma banca de jornal no Flamengo, na Zona Sul, e pretendia atuar como entregadora aos fins de semana. A vítima havia juntado R$ 10 mil para pagar a entrada do automóvel, comprado no nome da irmã.

Empolgadas, elas saíram da concessionária, no último dia 25, mas acabaram sendo abordadas por bandidos, na altura da estação do BRT Vendas de Varanda, cerca de dez minutos depois. O seguro do veículo ainda não havia sido finalizado. O roubo aconteceu por volta das 16h, e para Cintia, a dupla foi seguida desde a saída da loja. Ao se aproximarem das irmãs, os criminosos ordenaram que elas entrassem em uma rua pouco movimentada e, na tentativa de chamar atenção para ajuda, Priscila reduziu a velocidade. Eles então jogaram a motocicleta em que estavam em cima delas e as encurralaram.

"Na (imagem da) câmera, a gente detectou que eles estavam seguindo a gente. Ficamos a ver navios, a única coisa que a gente tem da moto é o chassi e as fotos. (Tinha) dez minutos. Era para ela trabalhar, mas ao mesmo tempo, uma conquista pessoal. Primeira moto zero dela, tirada da loja", lamentou. Cintia relata que os assaltantes não agiram com agressividade, mas, além da moto - que estava com as chaves e toda a documentação -, roubaram seu celular, cartões bancários e de crédito, e R$ 1,8 mil dela e R$ 600 de Priscila, em espécie. Em seguida, eles fugiram em direção à Santa Cruz.

Segundo a irmã, cerca de R$ 300 de um dos cartões de crédito, que tem pagamento por aproximação, foi usado dois dias depois, em um posto de combustíveis no Engenho Novo, Zona Norte, conforme o aplicativo bancário mostrou. Elas agora aguardam imagens de câmeras de segurança que podem ter registrado o crime. "A gente chorou muito, desesperadamente. Surreal, a gente não estava conseguindo acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu fiquei parada uns três segundos olhando para eles, achando que era brincadeira. Ela também demorou para raciocinar. Foi inacreditável ver nosso bem ir junto com eles, em dez minutos".

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região e testemunhas. As investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime. A motocicleta de Priscila é do modelo Honda ADV, nas cores vermelha e preta.

"É muito revoltante, a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Parece até ironia, porque ela falou comigo: 'daqui até ali não vai acontecer nada', e aconteu (...) É um sentimento de revolta, porque não é fácil conquistar isso, é um sonho, ela precisa disso para trabalhar. Se a gente não achar a moto, a gente quer, pelo menos, achar eles, para que eles sejam presos e paguem", desabafou.