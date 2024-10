O caso está sendo investigado pela 44ª DP (Inhaúma) - Divulgação / Polícia Civil

Rio - A Polícia Civil investiga se uma mulher, ainda não identificada, foi quem deu bombons envenenados para dois meninos em Cavalcanti, Zona Norte, nesta segunda-feira (30) . Segundo as investigações, ela teria ofertado o doce para Y.R.T.R, de 6 anos, que dividiu com o amigo, B.R.R, 7. O mais novo não resistiu e morreu no hospital.

O incidente ocorreu na comunidade Primavera. Um primo de Y.R.T.R, que estava presente no momento em que a mulher ofereceu o chocolate, prestou depoimento na 44ª DP (Inhaúma), que conduz as investigações. Ele relatou ter visto a suspeita em uma motocicleta e que ela teria instruído o menino a pegar o bombom de sua bolsa.

"Há suspeita de que as crianças foram envenenadas, só que a gente depende de um resultado de um exame toxicológico para fazer essa afirmação de forma oficial. A linha mais forte de investigação recai sobre a informação de que uma mulher, pilotando uma motocicleta, passou pela comunidade e ofereceu bombons para as crianças. Logo depois de Y.R.T.R ingerir esse bombom, ele veio a passar mal, o que o levou a óbito", explicou o delegado Marcus Henrique Alves.

Até o momento, familiares das vítimas, a diretora da Escola Municipal Rostham Pedro de Farias, onde os meninos estudam, a professora de B.R.R e a diretora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, para onde as crianças foram levadas inicialmente, já prestaram depoimento.

A polícia ainda investiga quem pode ser a mulher, para isso, os agentes tentam recolher imagens das câmeras de segurança da região, além de ouvir testemunhas. Exames cadavéricos realizados no corpo de Y.R.T.R mostrou partículas granuladas amarronzadas no estômago da vítima.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dois deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho em estado grave. O paciente de 7 anos foi prontamente atendido pelos profissionais da unidade e, após a estabilização do quadro, foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde permanece internado em estado grave.

A pasta informou que o outro menino, de 6 anos, chegou à unidade em parada cardiorrespiratória. Segundo a SMS, a equipe médica realizou manobras de reanimação, mas o paciente não resistiu e morreu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro o Rio, para definir a causa da morte.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que a desinsetização nas escolas é feita periodicamente, a cada três meses, pela Comlurb, com material específico para roedores e que a empresa não usa chumbinho.

A SME disse, ainda, que o aluno de 6 anos não compareceu à escola nesta segunda-feira (30) e nem na última sexta-feira (27). De acordo com a pasta, o menino foi visto ontem, depois da saída da escola, andando de bicicleta na rua. Já a outra criança frequentou normalmente as aulas, saindo ao final do turno, às 17h30.