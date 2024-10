Uma das vítimas está internada no Hospital Municipal Miguel Couto em estado grave - Reprodução / Google Street View

Publicado 01/10/2024 09:40 | Atualizado 01/10/2024 10:14

Rio - Um menino de seis anos morreu e outro, de 7, está internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul, por suspeita de envenenamento. As crianças, que estudavam na Escola Municipal Rostham Pedro de Farias, em Cavalcanti, Zona Norte, passaram mal nesta segunda-feira (30), em momentos distintos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dois deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho em estado grave. O paciente de 7 anos foi prontamente atendido pelos profissionais da unidade e, após a estabilização do quadro, foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde permanece internado em estado grave.

Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, Felipe Rodrigues, pai do pequeno disse que ainda não sabe aonde ele teria ingerido o veneno. "A gente não sabe se ele ingeriu alguma coisa no percurso de ida, volta, se algum amiguinho deu algum lanche para ele, ou se ele comeu alguma coisa na escola. O médico falou que foi envenenamento, que achou chumbinho dentro do organismo dele", relatou.

Felipe contou, ainda, que as duas crianças estavam com os mesmo sintomas e moravam na mesma região. "A gente chegou quase junto e os sintomas eram muito iguais, os dois estavam vomitando muito e a gente começou a assimilar, eles falaram que eram da região de Cavalcanti e percebemos que os dois estudavam na mesma escola", explicou.

A pasta informou que o outro menino, de 6 anos, chegou à unidade em parada cardiorrespiratória. Segundo a SMS, a equipe médica realizou manobras de reanimação, mas o paciente não resistiu e morreu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro o Rio, para definir a causa da morte.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que a desinsetização nas escolas é feita periodicamente, a cada três meses, pela Comlurb, com material específico para roedores e que a empresa não usa chumbinho.



A SME disse, ainda, que o aluno de 6 anos não compareceu à escola nesta segunda-feira (30) e nem na última sexta-feira (27). De acordo com a pasta, o menino foi visto ontem, depois da saída da escola, andando de bicicleta na rua. Já a outra criança frequentou normalmente as aulas, saindo ao final do turno, às 17h30.



O caso é investigado pela 44ª DP (Inhaúma). Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que agentes vão coletar informações, ouvir testemunhas e realizar demais diligências para esclarecer as circunstâncias dos fatos.