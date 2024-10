Veículos recuperados durante a ação - Divulgação / Polícia Militar

Veículos recuperados durante a açãoDivulgação / Polícia Militar

Publicado 02/10/2024 08:19 | Atualizado 02/10/2024 09:49

Rio - Dois criminosos foram presos, na tarde desta terça-feira (1) após uma perseguição policial no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Nova Iguaçu) estavam em patrulhamento na Via Light quando receberam a informação de que um grupo estaria realizando assaltos na Avenida Moquetá e na Rua Apinagés.



A corporação informou que, com o apoio de equipes do Programa de Integração na Segurança (PROEIS), um cerco foi montado para alcançar os criminosos.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os PMs dão ordem de parada a um Hyundai Creta. O grupo foge e um dos policiais atira no pneu do veículo para impedir. No entanto, eles conseguem escapar. Em seguida, o agente sobe na garupa de um motociclista para alcançar os bandidos.

Imagens da perseguição foram gravadas por um outro motociclista que vinha atrás e presenciou a cena. Os criminosos seguiram até um shopping em Belford Roxo, onde dois deles foram presos. Investigações apontam que a dupla pertence a uma quadrilha especializada em roubos de carro.

Durante a ação, os PMs apreenderam uma pistola e recuperaram três carros. O material e os criminosos foram encaminhados à 52ª DP (Nova Iguaçu).