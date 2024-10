Espingarda, carabina, munições e rádio transmissor apreendidos - Reprodução/Redes sociais

Espingarda, carabina, munições e rádio transmissor apreendidosReprodução/Redes sociais

Publicado 02/10/2024 08:53 | Atualizado 02/10/2024 09:19

Rio - Centenas de alunos ficaram sem aulas, na manhã desta quarta-feira (2), devido a uma operação da Polícia Militar nas comunidades da Guarda e Fernão Cardim, entre os bairros Del Castilho e Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação, quatro unidades escolares precisaram ser fechadas devido a ação da PM.



Agentes do Comando de Operações Especiais (COE), Batalhão de Polícia de Choque e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) atuam nas regiões.



De acordo com a corporação, os policiais viram algumas pessoas reunidas em cima da laje de uma construção, mas quando perceberam a presença dos agentes, todos fugiram.



Foi feito um vasculhamento no local, onde foram apreendidas uma espingarda, uma carabina, munições, um rádio transmissor e um carregador. A ocorrência foi encaminhada para a 24ª DP (Piedade).