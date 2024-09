Morador registrou conflito entre criminosos nas comunidades do Guarda - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/09/2024 13:23

Rio - Comunidades na Zona Norte do Rio foram alvo de conflitos entre bandidos durante a madrugada deste domingo (29). Em Del Castilho, moradores relataram um intenso tiroteio na favela do Guarda. Já no Engenho de Dentro, houve confronto na Fernão Cardim.

Um vídeo que circula nas redes mostra o momento em que criminosos entram em guerra na comunidade do Guarda, que fica próxima à Avenida Pastor Martin Luther King e à Linha Amarela, duas das mais importantes vias da cidade.

Segundo moradores, o conflito aconteceu durante uma tentativa de invasão de traficantes ligados ao Comando Vermelho, com objetivo de dominar o território, controlado atualmente pela milícia.

No Engenho de Dentro, tiros foram ouvidos na comunidade Fernão Cardim. De acordo com relatos, o conflito aconteceu na Rua José dos Reis.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, devido aos tiroteios, militares do 3º BPM (Méier) intensificaram o policiamento no entorno das comunidades. No entanto, ainda não há registro de prisões ou apreensões.