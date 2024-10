Homem encapuzado tentou derrubar celular do candidato Vinícius Crânio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 01/10/2024 12:52 | Atualizado 01/10/2024 13:27

Rio - O candidato à Prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Vinicius Oliveira de Araujo (PSOL), denunciou que teve a casa vandalizada e foi espancado, na madrugada desta terça-feira (1º). O início das agressões foram filmadas por Vinícius Crânio, como é conhecido, no momento em que mostrava a situação em que o imóvel ficou e, junto com o pai, tentava encontrar os autores do crime. Ele acusa um vereador da cidade dos ataques, mas o parlamentar nega envolvimento.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, por volta das 3h, o candidato diz que sua casa, no bairro Xavantes, sofreu um ataque, e mostra o muro e a calçada cobertos por tinta vermelha e branca, bem como o quintal e uma bicicleta manchados, e alguns cachorros sujos pelo mesmo material. "Um ataque terrorista dos bandidos que controlam o nosso bairro. Estão achando que a gente vai recuar? A gente não vai recuar, não", diz Vinícius enquanto filma o local. Nas imagens, ainda é possível ver latas de tinta abandonadas.

No vídeo, uma mulher relata que o ataque aconteceu um dia depois de uma arte com a frase "cadê a merenda?" ter sido feito no muro, como forma de protesto. O registro também mostra um veículo com a placa coberta a alguns metros de distância e o pai do candidato indo procurar os autores do crime, de bicicleta. Logo depois, ele retorna e diz que o vereador Matheus Ricardo da Silva de Oliveira, o Matheus igual a você (Republicanos), estava junto com os criminosos. O parlamentar disputa a reeleição.

O candidato fazia uma transmissão ao vivo relatando o episódio, quando ele e o pai se aproximam de veículos dos supostos agressores. O mais velho então passa a xingar e joga a bicicleta contra uma van. Em seguida, dois carros escuros param e homens encapuzados descem em direção a Vinícius. Um deles tenta derrubar o celular, momento em que o candidato começa a correr. "Vai me bater? Eu sou 'cria", diz ele, que passa a gritar por socorro e pedir para o soltarem. Antes do fim da live, é possível ouvir uma pessoa ordenando que ele entre no automóvel e entregue o aparelho. Confira abaixo.

Procurada, a Polícia Militar informou que o 39º BPM (Belford Roxo) não foi acionado. Em outro vídeo publicado na manhã desta terça-feira, no Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, Crânio relatou que teve o telefone de campanha levado pelos bandidos. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) e as vítimas fizeram exame de corpo de delito. "Testemunhas serão ouvidas e diligências serão realizadas em busca de informações para identificar os suspeitos pela agressão e esclarecer as circunstâncias dos fatos", completou.

Em um nota, o PSOL de Belford Roxo também apontou o vereador como mandante do crime e afirmou que ele já tinha feito ameaças a Vinícius. "Nosso candidato a prefeito foi vítima de um ataque político e criminoso (...) 'Matheus igual a você', candidato a vereador, que já tinha feito ameaças semanas atrás, é o responsável por esse ato covarde. Quando faltam argumentos, eles partem para a violência! Não vamos aceitar isso (...) Além da agressão, roubaram o celular de Vinícius, sua principal ferramenta de trabalho. Exigimos a devolução imediata!", escreveu o partido.



Entretanto, o parlamentar negou envolvimento no ataque. "Essas alegações são infundadas e uma tentativa de me difamar. Nunca estive envolvido em qualquer ato violento, e tais afirmações não refletem a verdade. Repudio toda e qualquer forma de violência e sempre defendi a liberdade de expressão e respeito ao próximo", disse o vereador, que informou ainda que vai denunciar Vinícius Crânio. "Hoje mesmo estarei indo à delegacia para registrar uma denúncia por calúnia e difamação contra o candidato".

Procurados pela reportagem de O DIA, o partido Republicanos, a Câmara Municipal de Belford Roxo e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) ainda não se pronunciaram sobre o caso. O espaço está aberto para a manifestação.