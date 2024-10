Após rompimento de adutora, tubulação segue com vazamento - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Após rompimento de adutora, tubulação segue com vazamentoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/10/2024 11:48 | Atualizado 01/10/2024 11:50

Rio - Moradores e comerciantes da Rua Pirapuá, em Realengo, na Zona Oeste, continuam passando por transtornos devido ao rompimento de uma adutora que causou um enorme "chafariz" e alagou a via. O caso aconteceu na tarde desta segunda (30) e, nesta terça-feira (01), a tubulação segue com vazamento.

Em entrevista ao DIA, a comerciante Elisabeth da Silva Carlos contou que o incidente não apenas causou um prejuízo financeiro, como também assustou os funcionários e clientes do estabelecimento.

fotogaleria

"Nós tivemos que cancelar todos os atendimentos do dia por conta da água que entrou aqui. Foi um prejuízo financeiro para a gente e para as outras pessoas. Todo mundo ficou muito assustado também por conta da eletricidade, porque teve faíscas saindo dos fios. Foi um transtorno muito grande", disse.

Além do espaço terapêutico administrado por Elisabeth, uma academia precisou fechar as portas e cancelar as atividades do dia. Uma empresa de sucata e algumas casas da região também foram invadidas pela água.

Por meio de nota, a Rio+ Saneamento informou, na segunda-feira, que o vazamento na adutora foi contido por volta das 19h e que a previsão era que o trabalho seria concluído até o fim da noite. Entretanto, ao chegar em seu estabelecimento para trabalhar, Elisabeth foi surpreendida.

"Eu cheguei aqui e estou percebendo que ainda está tendo vazamento. E é preocupante, porque foi assim que tudo começou. Já é a segunda vez que isso acontece nessa rua", afirmou a comerciante, que segue com os atendimentos aos clientes prejudicados devido aos prejuízos causados pelo rompimento da adutora.

Na manhã desta terça-feira, uma equipe da concessionária foi até o local do incidente para verificar o problema. Procurada pela reportagem, a empresa ainda não se posicionou. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Iuri Corsini. Colaborou, Reginaldo Pimenta