Princípio de incêndio no Shopping Boulevard, em Vila Isabel Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/09/2024 13:49 | Atualizado 30/09/2024 15:29

Rio - Um princípio de incêndio assustou clientes do Shopping Boulevard, em Vila Isabel, na Zona Norte, na tarde desta segunda-feira (30). Segundo a administração do espaço, o exaustor de um dos restaurantes apresentou falhas na operação, o que gerou fumaça nos corredores.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 12h10 e não houve vítimas. Durante o incidente, nuvens de fumaça foram vistas do lado de fora do empreendimento.

Até por volta das 14h, um forte cheiro de queimado ainda estava no local. Em nota, o Shopping Boulevard esclareceu que o incidente foi solucionado e que a situação já havia sido resolvida antes mesmo da chegada dos bombeiros.

O estabelecimento funciona normalmente e as demais lojas não tiveram as operações impactadas.