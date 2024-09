O veículo roubado transportava mercadorias da C&A - Rede Social

Publicado 30/09/2024 12:06

Rio - A Polícia Militar recuperou um caminhão roubado no Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (30). Na ação, os agentes foram atacados a tiros e houve confronto.



Segundo a corporação, equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) foram informados sobre a localização de um veículo de carga roubado no interior da comunidade.



Após o tiroteio, os militares recuperaram o caminhão, já sem a carga, mas os bandidos fugiram. O veículo transportava mercadorias da C&A. O motorista não se feriu.

A ocorrência foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso).