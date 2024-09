CET-Rio esteve no local na manhã desta segunda-feira (30) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/09/2024

Rio - Após furtos recorrentes a cabos e equipamentos de semáforo na Rua Cinte e Quatro de Maio, em São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio, a Associação Aliança dos Cegos pede por mais segurança na região.

Na manhã desta segunda-feira (30), agentes da CET-Rio estiveram na via, em frente à sede da Associação, para realizar uma nova manutenção no semáforo, que já havia sido recolocado há pouco tempo.

Luciano de Almeida, presidente da associação, contou ao DIA que, somente neste ano, o semáforo já parou de funcionar por conta de furtos mais de 10 vezes e quase quinzenalmente a CET-Rio precisa ir ao local para realizar manutenções.“[O sinal] Já foi recolocado umas dez vezes, no mínimo. Antigamente era mais espaçado [os furtos], agora não. Agora é de 15 em 15 dias se bobear. É terrível”, disse.A situação prejudica o ir e vir de deficientes visuais que frequentam o local, que passam a depender de outras pessoas para uma tarefa que deveria ser simples: atravessar a rua.“Sem sinal é muito complicado para a gente atravessar a rua, aqui é muito movimentado. É complicado em todos os aspectos, porque a gente não enxerga, quando tem sinal, a gente não depende de ninguém, porque tem um sinalzinho sonoro. Quando fecha, a gente espera um pouquinho e atravessa. E não tendo sinal, a gente depende de pessoas”, desabafou.Ainda segundo Luciano, a situação também é de alerta para outros crimes, visto que há muitos relatos de furtos de celulares na região, que fica próximo à linha do trem, durante períodos de engarrafamentos.“Aqui fica perto da linha do trem. Todos os dias, depois das 17h, engarrafa esse trecho. Então os criminosos descem do muro e roubam as pessoas dentro do carro. Em uma hora, já roubaram três celulares. Depois subiam no muro de novo”, contou.Além disso, o presidente falou que mesmo com recorrentes furtos, a polícia não reforçou o policiamento no local e o crime vem se tornando cada vez mais constante na região.De acordo com a CET-Rio, em toda a Rua Vinte e Quatro de Maio, diferentes interseções foram fechadas 394 vezes devido a furtos e vandalismo.A Polícia Militar foi procurada e informou que somente este ano, o 3º BPM (Méier) já prendeu mais de 1.200 criminosos e apreendeu mais de 100 adolescentes infratores em sua área de atuação, inclusive na Rua Vinte e Quatro de Maio.“Cabe informar ainda que em muitas situações, esses crimes são praticados por cidadãos em situação de vulnerabilidade nas ruas, num cenário composto por demandas que requerem a atuação de outros entes do poder público, atores estes que a Polícia Militar está sempre ao dispor para auxiliar de maneira conjunta. Em caso de situações de flagrante prática de crimes, os envolvidos serão detidos e conduzidos às delegacias das áreas.”