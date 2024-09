Troca de tiros aconteceu dentro da Divina Padaria em Araruama - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/09/2024 17:01

Rio - Um criminoso e um policial civil trocaram tiros dentro de uma padaria, na manhã deste domingo (29), em Araruama, na Região dos Lagos. O suspeito foi baleado, mas conseguiu fugir.

O caso aconteceu na Divina Padaria, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, às 10h44, e foi gravado por uma câmera de segurança. A gravação mostra Marcelo Pablo Sales Oliveira, o Marcelinho do Condomínio 2, de 25 anos, entrando no estabelecimento com uma camisa e um boné preto. Um policial civil de folga tomava café com uma mulher no local e observou que o suspeito estava armado.

Logo depois, o agente levanta da sua cadeira, puxa sua arma e pede para o criminoso ficar parado e é neste momento que ambos entram em confronto. O policial vai para fora da padaria e, no vídeo, dá para ouvir o suspeito falando que parou. Contudo, ele volta a atirar contra o agente.

Veja o vídeo:

Durante o tiroteio, três clientes tiveram que se abrigar embaixo de mesas. Pelo menos duas funcionárias também estavam no local.

Após o fim do conflito, Marcelinho joga sua arma no chão, uma pistola Taurus PT 92 calibre 9 mm, e um dos clientes pega para entregar para o policial. A gravação não mostra, mas o suspeito, que foi baleado, fugiu do local em uma motocicleta com uma mulher que o esperava. O policial não ficou ferido.

O local foi periciado e 11 estojos de munições de 9 mm foram apreendidas. O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Nas redes sociais, a Divina Padaria informou que ninguém da equipe se machucou e que não houve uma tentativa de assalto.

"Passamos por um momento de muita aflição. Houve um enfrentamento entre um agente de segurança pública e um homem armado dentro do nosso estabelecimento. Eles se reconheceram e houve troca de tiros. Nossa equipe está salva, ninguém se machucou. Em momento algum houve tentativa de assalto", disse o pronunciamento.

Integrante do Comando Vermelho

De acordo com o Disque Denúncia, Marcelinho pertence à quadrilha do traficante Adriano Vieira Siqueira, o Adriano Russo, que é chefe do tráfico do bairro da Bananeiras, em Araruama, dominado pelo Comando Vermelho (CV).

Marcelo teria a função de gerente geral do tráfico na facção. Contra o traficante constam dois mandados de prisão, sendo um pela Vara Criminal de Araruama pelo crime de organização criminosa, sendo condenado a cinco anos de prisão.

O outro foi expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) por tráfico de drogas, com pedido de recaptura, pois ele não retornou a prisão depois de ser liberado para cumprimento do benefício de visita periódica ao lar, em outubro de 2023. Desde então, ele é considerado foragido. Nesse processo, a Justiça o condenou a 10 anos de prisão em regime fechado.

Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser enviada, de forma anônima, ao Disque Denúncia através da central de atendimento/Call Center (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177; do WhatsApp Anonimizado (021) – 2253-1177; e do aplicativo Disque Denúncia RJ.