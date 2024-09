Tempo firme na praia de Botafogo, Zona Sul, nesta segunda-feira (30) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/09/2024 16:44

Rio - Depois de um fim de semana de baixas temperaturas e chuva, a semana já começa com céu limpo e calor, permitindo que os cariocas aproveitem os dias ensolarados. A máxima para esta segunda-feira (30) é de 33º na Zona Norte. O tempo segue firme até meados da semana, quando as temperaturas começarão a cair, os termômetros podem marcar até 17º.

Para terça-feira (1) e quarta-feira (2), a previsão é de poucas nuvens sem precipitação. Os ventos estarão moderados e, em alguns momentos, poderão ocorrer rajadas fortes. A umidade relativa do ar pode apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde. O clima estará quente, as máximas são de 33º com mínima de 18º.Na quinta-feira (3), com a aproximação de uma frente fria pelo oceano, a nebulosidade na cidade do Rio vai aumentar, e pode ocorrer chuva fraca a moderada em alguns pontos a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes, e a chuva poderá ultrapassar 5 mm/h em pelo menos um ponto da cidade. A máxima prevista é de 27º, com a mínima de 17º.Na sexta-feira (4), os ventos do oceano influenciarão o tempo na capital fluminense. O céu estará nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes, com chuvas menores que 5 mm em 1 hora. A sensação térmica permanecerá estável, e os termômetros continuarão marcando 27º.