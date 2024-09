Assaltantes agridem homens durante assalto na Rua Real Grandeza, em Botafogo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/09/2024 18:36 | Atualizado 23/09/2024 19:29

Rio - Dois homens foram agredidos durante um assalto, na madrugada de domingo (22), em Botafogo, na Zona Sul. Uma das vítimas recebe duas rasteiras enquanto a outra toma tapas na cabeça. A ação criminosa durou cerca de um minuto.

O caso aconteceu na Rua Real Grandeza, à 1h55, e foi gravado por uma câmera de segurança. As imagens mostram três homens na calçada conversando. Um deles se despede dos outros dois e entra em seu prédio. A dupla segue parada no local, com uma das vítimas segurando seu celular.

Quatro criminosos, em duas motos, se aproximam e anunciam o assalto. Ao ver a abordagem, o homem que estava com o aparelho tenta escondê-lo, mas sem sucesso. Dois suspeitos descem dos veículos e começam a roubar os pertences das vítimas. Um deles dá duas rasteiras em uma das vítimas, enquanto o outro agride com tapas o segundo homem.

Veja o vídeo:

As agressões acontecem enquanto os criminosos seguram os celulares dos homens, como se os bandidos estivessem pedindo a senha dos aparelhos. Os suspeitos fogem nas motos e as vítimas entram no prédio.

Procurada, a Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 2° BPM (Botafogo), não houve acionamento para o fato relatado.

A corporação destacou que o batalhão está reestruturando o planejamento do policiamento em toda a região de trabalho da unidade, incluindo o Flamengo, e que a unidade vem trabalhando com a delegacia da área no sentido de localizar e prender os criminosos que atuam naquela região.



"A unidade criou um grupamento próprio de motopatrulha, com policiais em motocicletas e em constante policiamento dinâmico para coibir a ação desses grupos criminosos. Cabe informar que como resultado desses esforços, somente neste mês de setembro foram mais de 40 presos na área de policiamento do 2° Batalhão. Além disso, a unidade realizou mais de 500 abordagens e conduziu mais de 80 suspeitos às delegacias da região", disse em nota.

A PM ainda reforçou a importância do acionamento das equipes diante de situações flagrantes via App 190 RJ e Central 190, assim como dos registros em delegacia, que são de extrema importância para a condução dos procedimentos investigativos.

Número de roubos na região

A região de Botafogo, Cosme Velho, Glória, Flamengo e o Aterro do Flamengo, áreas patrulhadas pelo 2º BPM (Botafogo), registrou 300 roubos de rua - que incluem roubos a pedestres, celulares e a ônibus - em agosto deste ano. O número é 105% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP). Em agosto de 2023, foram 146 crimes.

De janeiro a agosto de 2024, houve 1.880 roubos de rua, um número 55% maior do que o mesmo período de 2023, quando teve registro de 1.215.

Quando se trata apenas de roubo de celular, houve um aumento de 56 casos. Em agosto deste ano, houve 104 registros e no do ano passado, 48. Comparando os oito primeiros meses de 2024, foram registrados 651 na região, sendo 259 a mais do que o mesmo período do ano passado.

Segundo o ISP, o número de roubo a transeuntes neste mês de agosto chegou a 181, um aumento de 108% sobre o mesmo período do ano passado, que registrou 87. Nos primeiros oito meses deste ano, foram 1.128 registros, sendo 444 a mais do que o mesmo intervalo de 2023.